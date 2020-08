I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi di Covid-19.

Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 249.756. I decessi sono tre e portano il totale delle vittime a 35.190.

Il totale degli attualmente positivi è di 12.924, di questi 762 sono ricoverati con sintomi, 42 sono in terapia intensiva e 12.103 in isolamento domiciliare. Mentre i ricoverati con sintomi sono 779. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 59.196, per un totale di 7.158.909.

Molise e Basilicata sono le due uniche Regioni che non hanno fatto registrare neanche un nuovo caso. In realtà, in Basilicata sono stati registrati 20 migranti positivi ma non conteggiati nel bollettino.