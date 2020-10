I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 4458 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 3.678. Ci sono state 22 vittime, portando così il totale dei decessi a 36.083. Ieri sono state 31. Lo riportano i dati del Ministero della Salute. Nessuna Regione d’Italia a zero contagi.

Gli attualmente positivi sono 65.952 (+3.376). I dimessi/guariti sono stati 1.060 e il totale è così salito a 236.363 (ieri sono stati 1.204). Più 21 posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati 18), per cui adesso sono 358. I ricoverati, invece, aumentano di 143 per cui il totale è di 3.925. Ieri sono stati 157.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 338.398. Sono, invece, 128.098 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (ieri circa 125mila) per un totale di 12.197.500 dall’inizio dell’emergenza.

Per quanto riguarda le regioni, questi i dati dell’incremento dei positivi rispetto a ieri. Lombardia: 683. Piemonte: 336. Emilia-Romagna: 184. Veneto: 491. Lazio: 359. Toscana: 339. Campania: 757. Liguria: 152. Puglia: 248. Sicilia: 259. Marche: 66. P.A. Trento: 59. Friuli Venezia Giulia: 110. Abruzzo: 68. Sardegna: 127. P.A. Bolzano: 69. Umbria: 84. Calabria: 21. Valle d’Aosta: 18. Basilicata: 22. Molise: 6