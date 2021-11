Il bollettino di giovedì 11 novembre 2021

Il bollettino di giovedì 11 novembre 2021.

In aumento i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri.

In aumento anche i decessi e i ricoveri ordinari.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 8.569 nuovi casi di coronavirus. In aumento rispetto a ieri quando sono stati 7.891. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Le vittime sono state 67, in aumento rispetto a ieri quando sono state 60. Quindi, il bilancio dei decessi è salito a 132.618.

I dimessi/guariti sono stati 4.569, per un totale di 4.595.897 dall’inizio della pandemia. Pertanto, gli attualmente positivi salgono a 106.920.

Restano in isolamento domiciliare 102mila pazienti.

Aumentano i ricoveri ordinari di 61, quindi il totale è di 3.931. Scende di uno, invece, il numero dei posti occupati in terapia intensiva, per cui la somma aggiornata è di 422.

I tamponi molecolari e antigenici processati sono stati 595.812 in 24 ore (contro i circa 487mila di ieri), per un totale di 109.317.358. Quindi, il tasso di positività scende all’1,4%, in calo rispetto all’1,6% di ieri. In Veneto sono stati rilevati 1.077 casi, in Lombardia 1.066 e in Campania 959.

Infine, il totale dei casi dall’inizio della pandemia in Italia è di 4.835.435, +0,18% rispetto a ieri.