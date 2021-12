Il bollettino di venerdì 17 dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 28.632 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del picco record dell’intero 2021. In aumento rispetto a ieri, quando sono stati registrati 26.109 nuovi contagi. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Bisogna tornare indietro, al novembre del 2020, per avvicinarsi a una cifra simile: il 27 novembre dello scorso anno, infatti, i casi di contagio furono 28.352.

I deceduti sono stati 120 contro i 123 di ieri, per un totale di 135.421 dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 7.520 (più 182), 923 i pazienti in terapia intensiva (più 6, 70 i nuovi ingressi), 323.525 le persone in isolamento domiciliare, 331.968 il totale degli attualmente positivi e 4.869.406 i dimessi/guariti da inizio epidemia.

I tamponi processati sono stati 669.160 contro i 718mila circa di ieri, per un totale di 128.435.536. Di conseguenza, il tasso di positività sale al 4,3% contro il 3,6 di ieri.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è oggi di 5.336.812.