Il bollettino di giovedì 20 maggio 2021

Il bollettino del coronavirus in Italia di giovedì 20 maggio 2021.

Aumentano i nuovi casi e i decessi rispetto a ieri.

Scendono costantemente i ricoveri ordinari e le terapie intensive.

In Italia, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 5.741 nuovi casi di coronavirus. Ieri sono stati 5.506. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I decessi sono stati 164 (ieri 149), per cui il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è salito a 124.810. I dimessi/guariti sono stati 12.816, portando così il totale a 3.753.965. Le persone attualmente positive scendono di 7.244 unità (ieri -8.578) e sono 299.486 in tutto. Di queste sono in isolamento domiciliare 287.559.

Scendono i ricoveri ordinari (-635, totale: 12.026) e scendono anche i posti occupati in terapia intensiva (-99, totale: 1.544).

I tamponi molecolari e antigenici processati sono stati 251.037 (36mila in meno rispetto a ieri), per cui ora il totale è salito a 63.822.748. Il tasso di positività è al 2,3%, in crescita rispetto all’1,9% di ieri.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia in Italia è di 4.178.266, + 0,13%.

La Regione con più casi odierni è la Lombardia con 1.003, seguita da Campania (+649), Toscana (+559) e Lazio (+558).