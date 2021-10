Covid19 in Italia, 3.702 nuovi casi e 33 morti in 24 ore (I DATI)

Redazione di

20/10/2021

Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati registrati 3.702 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 2.697 di ieri. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I deceduti sono stati 33, contro i 70 di ieri, per cui il bilancio delle vittime del Covid-19 nel nostro Paese è salito a 131.688. I dimessi/guariti sono stati 4.442 per un totale di 4.515.987. Per cui, gli attualmente positivi scendono a 74.546. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.849 pazienti. Aumentano i ricoveri ordinari: +41, portando così il totale a 2.819. Stabili, invece, i posti occupati in terapia intensiva: 355. Sempre molto alto il numero dei tamponi processati in virtù delle nuove disposizioni sul Green Pass: 662.000 contro i 485mila di ieri. Totale: 99.091.911. Il tasso di positività è, pertanto, salito a 0,8% contro lo 0,4%. Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia è salito a 4.725.887, +0,08% rispetto a ieri. La Regione con più casi odierni è la Lombardia (+457), seguita da Veneto (+455), Campania (+406) e Lazio (+381).

Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati registrati 3.702 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 2.697 di ieri. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I deceduti sono stati 33, contro i 70 di ieri, per cui il bilancio delle vittime del Covid-19 nel nostro Paese è salito a 131.688.

I dimessi/guariti sono stati 4.442 per un totale di 4.515.987. Per cui, gli attualmente positivi scendono a 74.546. Di questi, sono in isolamento domiciliare 70.849 pazienti.

Aumentano i ricoveri ordinari: +41, portando così il totale a 2.819. Stabili, invece, i posti occupati in terapia intensiva: 355.

Sempre molto alto il numero dei tamponi processati in virtù delle nuove disposizioni sul Green Pass: 662.000 contro i 485mila di ieri. Totale: 99.091.911. Il tasso di positività è, pertanto, salito a 0,8% contro lo 0,4%.

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia è salito a 4.725.887, +0,08% rispetto a ieri. La Regione con più casi odierni è la Lombardia (+457), seguita da Veneto (+455), Campania (+406) e Lazio (+381).