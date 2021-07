Il bollettino di sabato 3 luglio 2021

In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 932 nuovi casi di coronavirus. Ieri, sono stati 794 e sabato scorso 838. Questo è emerso dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 4.262.511.

I tamponi processati sono stati 228.127, circa 19mila in più di ieri, per cui il tasso di positività resta allo 0,4%. Il totale dei tamponi, invece, è salito a 72.199.045

Le vittime, nell’ultimo giorno sono state 22, contro le 28 di ieri, per un totale di 127.637 dall’inizio della pandemia.

In calo i ricoveri: 9 posti occupati in meno nelle terapie intensive, per cui il totale è ora di 204: mai così pochi nel 2021. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 2, entrambi in Campania. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri -63), 1.394 in totale.

I dimessi/guariti sono stati 3.110, per cui la somma è salita a 4.089.298. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 45.576.