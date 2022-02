Il bollettino di venerdì 4 febbraio 2022

Continua la discesa della curva epidemica in Italia. I nuovi contagi di coronavirus, infatti, sono 99.522 contro i 112.691 di ieri, giovedì 3 febbraio, e i 143.898 di giovedì scorso. I tamponi processati sono stati 884.893, circa 30mila rispetto a ieri, per cui il tasso di positività è sceso all’11,2% (ieri era al 12,3%).

I decessi sono stati 413 contro i 414. Quindi, il bilancio totale delle vittime della pandemia è aumentato a 148.167. La Regione Campania ha riportato che, a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che 8 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 24 dicembre scorso e il 31 gennaio. La Regione Siciliana ha dichiarato che i 40 deceduti riportati in data odierna sono da attribuire ai giorni tra il 26 gennaio scorso e il 3 febbraio.

Scendono, però, i ricoveri: i posti occupati in terapia intensiva sono 17 in meno, per un totale di 1.400 con 114 ingressi giornalieri, mentre i ricoveri ordinari sono scesi di 324, per un totale di 19mila.

La Regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 11.340 contagi, seguita da Emilia Romagna (+10.779), Lazio (+10.546), Veneto (+10.484) e Campania (+8.957). I casi totali arrivano a 11.449.601.

I dimessi/guariti sono stati 10.353 (ieri 191.938) per un totale di 9.083.090. Scendono, pertanto, gli attualmente positivi a 2.218.335, di questi 2.197.904 pazienti sono in isolamento domiciliare.