Il bollettino di martedì 9 novembre 2021

Il bollettino di martedì 9 novembre 2021.

In aumento i nuovi casi rispetto a ieri, così come i tamponi.

Salgono vittime e ricoveri.

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 6.032 nuovi casi di coronavirus in Italia. In aumento rispetto a ieri quando sono stati 4.197. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Le vittime sono state 68, in aumento rispetto a ieri quando sono state 38. Quindi, il bilancio dei decessi è salito a 132.491.

I dimessi/guariti sono stati 4.613, per un totale di 4.586.009 dall’inizio della pandemia. Pertanto, gli attualmente positivi salgono a 100.205.

Aumentano i ricoveri ordinari di 80, quindi il totale è di 3.857. Aumentano di 6 invece, i posti occupati in terapia intensiva, per cui la somma aggiornata è di 421.

I tamponi molecolari e antigenici processati sono stati 645.689 in 24 ore (contro i circa 249mila di ieri), per un totale di 107.588.230. Quindi, il tasso di positività scende allo 0,9%, in calo rispetto all’1,7% di ieri. In Veneto sono stati rilevati 883 nuovi casi, in Lombardia 849 e nel Lazio 773.

Infine, il totale dei casi dall’inizio della pandemia in Italia è di 4.818.705, +0,13% rispetto a ieri.