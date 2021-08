Aveva 45 anni

Ieri, mercoledì 25 agosto, intorno alle 14, è morto all’ospedale Careggi, a Firenze, il 45enne Enzo Galli, ricoverato dall’8 maggio scorso. Ne ha dato notizia il quotidiano La Nazione.

Enzo e la moglie Simonetta Filippini, appena rientrati dall’India, insieme ad una bambina di nome Mariam Gemma che avevano adottato grazie all’associazione International Adoption di Firenze, erano stati tutti e tre ricoverati in ospedale per aver contratto il Covid-19 in territorio indiano, con decorsi differenti per ciascuno di loro: Simonetta e la figlia avevano lasciato in pochi giorni rispettivamente gli ospedali Careggi e il Meyer di Firenze per negativizzarsi a casa in località Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, Enzo invece aveva subito un ricovero di tre mesi con complicazioni continue ai polmoni e al cuore, e ad agosto scorso avendo subito uno shock settico era stato sottoposto a dialisi per il malfunzionamento di un rene.

Nel frattempo la terapia antibiotica sembrava aver aperto una luce di speranza. Purtroppo per lui la situazione negli ultimi giorni si era aggravata.

«Enzo Galli non ce l’ha fatta. Si era ammalato di Covid tornato dall’India, dove era andato insieme a Simonetta per adottare la piccola Mariam Gemma». Così il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. «Tutta la nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia», ha aggiunto il primo cittadino.