Covid19, è morto il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise

Urne aperte in 60 comuni siciliani, 800 mila chiamati al voto, ci sono anche Enna e Agrigento

I Comuni al rinnovo dovevano essere 63 ma sono solo 60. Elezioni a novembre in date diverse per due comuni sciolti per infiltrazioni, Vittoria e San Biagio Platani, e per Tremestieri etneo dopo la sospensione della tornata per illeciti

..