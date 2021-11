La decisione del governo olandese

Aumento dei contagi di Covid-19 anche in Olanda.

Il Governo dei Paesi Bassi annuncerà oggi nuove misure restrittive.

Ieri sono stati segnalati 16.300 nuovi casi, record giornaliero.

Così come sta avvenendo in Germania e Austria, anche nei Paesi Bassi si sta assistendo a un incremento preoccupante dei nuovi casi di Covid-19.

Di conseguenza, proprio oggi, venerdì 12 novembre, il governo olandese annuncerà nuove restrizioni. I negozi non essenziali, innanzitutto, dovranno anticipare l’ora di chiusura alle 19:00. Questa misura entrerà in vigore sabato e dovrebbe durare tre settimane.

Alle aziende sarà raccomandato di ricorrere allo smart working dove possibile e nelle case di limitare le visite a quattro persone alla volta. Gli eventi sportivi, tra i quali anche le partite di calcio (compresa la partita di qualifica per il Mondiale del Qatar, nel 2022, tra Olanda e Novegia), torneranno a essere chiusi al pubblico. Al momento scartate misure più dure, nonostante gli esperti consigliavano di applicarle, come la chiusura di cinema e teatri e la cancellazione di eventi.

Non sono previsti, invece, cambiamenti nell’uso della mascherina, oggi obbligatoria nei trasporti pubblici, nei negozi, nelle biblioteche e nei parrucchieri. Ci potrebbero, però, essere novità sull’estensione del green pass, attualmente necessario per entrare in bar, ristoranti, piscine e palestre: si sta pensando a renderlo obbligatorio anche per accedere negli zoo e nei parchi a tema.

Le nuove restrizioni sono state motivate da un aumento sia dei casi di coronavirus sia dei ricoveri ospedalieri. Ieri, giovedì 11 novembre, sono stati segnalati oltre 16.300 nuovi casi, un record giornaliero, e il numero di persone nei reparti ospedalieri ha ora raggiunto le 330.