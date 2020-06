Gli esperti britannici hanno affermato che il trattamento con gli steroidi a basso dosaggio è un importante passo avanti nella lotta contro il coronavirus.

Come si apprende dalla BBC, questo farmaco, chiamato desametasone, riduce di un terzo il rischio di morte per i pazienti sottoposti a ventilazione.

I ricercatori hanno stimato che se il farmaco fosse stato usato sin dall’inizio della pandemia per trattare i pazienti nel Regno Unito, si sarebbero potute salvare fino a 5mila vite. Dal momento che questo farmaco è anche economico, potrebbe essere di enorme beneficio nei Paesi più poveri e in difficoltà con un numero elevato di pazienti Covid-19.

È stato scoperto, nel dettaglio, che circa 19 su 20 pazienti con il coronavirus guariscono senza essere ricoverati in ospedale. Inoltre, guarisce anche la maggior parte di quelli ricoverati in ospedale ma alcuni potrebbero avere bisogno di ossigeno o della ventilazione artificiale: pazienti ad alto rischio che il desametasone pare aiutare.

Il farmaco è già utilizzato per ridurre l’infiammazione in una serie di altre condizioni mediche e sembra che aiuti a fermare alcuni dei danni che si possono verificare quando il sistema immunitario del corpo si sovraccarica mentre cerca di combattere il coronavirus. La reazione eccessiva del corpo è chiamata tempesta di citochine e può essere fatale.

Nello studio, condotto da un team dell’Università di Oxford, a circa 2mila pazienti ospedalieri è stato somministrato il desametasone e i risultati sono stati confrontati con oltre 4mila che non hanno ricevuto questo farmaco.

Ebbene, il rischio di morte si è ridotto dal 40% al 28% nei pazienti con i ventilatori e dal 25% al 20% in quelli che necessitano di ossigeno.

Il prof. Peter Horby ha affermato: «Questo è finora l’unico farmaco che ha dimostrato di ridurre la mortalità e in modo significativo. Si tratta di un grande passo avanti». L’esperto ha aggiunto che i risultati suggeriscono che per ogni otto pazienti trattati con la ventilazione meccanica, a uno si potrebbe salvare la vita. Mentre, nei casi trattati con l’ossigeno il tasso è di uno ogni 20-25.

Horby ha detto: «C’è un vantaggio chiaro. Il trattamento dura fino a 10 giorni e costa circa 5 sterline per paziente (5,60 euro, n.d.r.). In pratica, per salvare una vita occorrono 35 sterline (39 euro, n.d.r.). Si tratta di un medicinale che è disponibile a livello globale».

Gli esperti, però, hanno affermato che se da un lato il desametasone dovrebbe essere assunto dai pazienti, dall’altro le persone non devono uscire di casa per aquistarlo: non pare, infatti, che aiuti chi ha sintomi più lievi del Covid-19, cioé quelli che non hanno gravi problemi respiratori.