L'annuncio del primo ministro Jean Castex

Mentre in Italia la percezione è che l’emergenza coronavirus sia ‘scemata’, in Francia enterà in vigore la prossima settimana un decreto che renderà obbligatorio indossare la mascherina negli spazi chiusi che accolgono il pubblico con lo scopo di contenere la diffusione del Covid-19.

Lo ha annunciato al Senato il primo ministro Jean Castex: «Avevamo previsto l’entrata in vigore di queste disposizioni il 1° agosto. Ho capito che questa scadenza sia tardiva (…) il decreto entrerà quindi in vigore la prossima settimana».

Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, aveva già preannunciato il 14 luglio scorso l’entrata in vigore dell’obbligo di indossare una mascherina nei luoghi pubblici chiusi.

La scelta è causa dei «deboli segnali di recupero» dell’epidemia segnalati dagli ospedali parigini, come riferito dal ministro della Salute Olivier Véran che ha chiesto «vigilanza». Ci sono, infatti, indicatori che «seppur non preoccupati» dimostrano una «ripresa» che va attenzionata.