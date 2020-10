Record giornaliero in Alto Adige

Nuovo picco di nuovi casi di Covid-19 in Veneto. Si tratta dell’aumento più alto della seconda ondata: 800 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando così il totale complessivo degli infetti, inclusi guariti e vittime, a 35.821.

La Regione ha anche informato che ci sono stati 9 decessi, che portano il totale a 2.256. Aumento anche dei ricoverati: più 44 rispetto a ieri e adesso sono 467. Inoltre, sono stati occupati altri 2 posti di terapia intensiva, portando il totale a 52. In calo, invece, i soggetti in isolamento domiciliare: 13.809, meno 442, di cui 5mila positivi.

Record giornaliero anche in Alto Adige. In 24 ore, infatti, sono state riscontrate 171 nuove positività su 1.979 tamponi processati. Le persone sottoposte a tampone sono state 1.001 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 105.500. Il numero complessivo delle persone testate positive al coronavirus sale a 4.819.

Leggera crescita dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale, per un totale di 74, di cui 7 necessitano di terapia intensiva. Sono 13 i pazienti in isolamento presso la struttura attrezzata di Colle Isarco. Superano quota 4.000 (4.163) le persone in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 2.919.