Resta alta anche la cifra in Alto Adige

In Veneto nuovo picco di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: 248. Inoltre, ci sono state altre due vittime che hanno portato così il totale dei decessi a 2.619. Invece, il numero totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia ha toccato quota 26.402.

Il bollettino della Regione, comunque, ha dato anchela notizia del calo dei pazienti in terapia intensiva, ovvero meno 7, per cui in rianimazione si trovano in 17. Le persone attualmente positive nella Regione amministrata da Luca Zaia sono 3.272.

Nel dettaglio sono stati 175 i nuovi positivi nelle ultime 12 ore, perché pesano i focolai scoperti a Padova e Verona con, rispettivamente, 59 e 42 contagi.

Nelle Marche, invece, i nuovi casi di Covid-19 sono stati 17 (contro i 32 di ieri) su 890 tamponi processati. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale così a 7.818.

Sempre alta, poi, la cifra dei nuovi contagiati in Alto Adige. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati registrati 27 nuovi casi su 1.542 tamponi esaminati. Inoltre, si è riscontrato un incremento dei ricoveri ospedalieri: ad oggi i pazienti Covid-19 che si trovano nei normali reparti ospedalieri sono 20 (non ci sono terapie intensive). Sono 47, invece, i positivi al Covid-19 che sono in isolamento presso la struttura di Colle Isarco. Stabile il numero dei decessi: 292.

Infine, sono stati riscontrati 24 nuovi casi in provincia di Rieti, nel Lazio, nelle ultime 48 ore. Tra i nuovi positivi anche una bimba di 4 anni: «Sono 369 i contatti in sorveglianza domiciliare – ha spiegato in una nota la Asl di Rieti – 49 i sintomatici, 41 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare, 4 i nuovi guariti. Il totale dei positivi in provincia è di 116 persone».