È successo in provincia di Cremona

Tragedia in provincia di Cremona, in Lombardia. Una donna di 78 anni è morta per un malore e il figlio, travolto dal dolore, si è tolto la vita.

Come raccontato da La Provincia di Cremona, il dramma si è consumato nella casa dove vivevano la donna e l’uomo, 52 anni.

L’anziana, insegnante in pensione e con problemi di salute da tempo, pare che sia morta a causa di un malore nel sonno. Il figlio, dopo essersi accorto dell’accaduto, non ha retto al dolore e ha scelto di farla finita.

Sconvolta la comunità in cui risiedeva la coppia, molto nota e stimata. I soccorritori, che sono intervenuti in casa, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.