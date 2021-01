La telefonata al centralino

Una pagina social invita i cittadini a telefonare alla Presidenza del Consiglio per sostenere Conte Premier

Il centralino della Presidenza del Consiglio ne è informato e raccoglie i consensi

La registrazione di una telefonata tipo

Uno scandalo secondo le opposizioni

Parte da Palermo la segnalazione della caduta di stile politico

Giuseppe Conte chiede aiuto. Il Presidente del Consiglio palesemente in difficoltà politica, lo ha fatto durante il suo intervento alla Camera dei Deputati raccogliendo critiche dalle opposizini e da parte del Paese reale ma anche sostegno dai suoi supporter che ormai sono diventati tanti e spesso anche cosa diversa dai 5 stelle ‘puri’.

Supporter personale che nel frattempo si sono attivati insieme a tanti attivisti 5 stelle per portare consenso a ‘Giuseppì’. Un consenso popolare che, però, in un contesto parlamentare non ha effetti diretti.

Nonostante ciò sono nate pagine Sicilia a supporto di Conte in questa crisi di governo e una di questa invita 5 stelle e non a chiamare direttamente alla Presidenza del Consiglio. La pagina si chiama Insieme .- Giuseppe Conte Presidente e pubblica il numero di telefono per un sondaggio pro Conte. Fin qui solo una caduta di stile social come tante. Ma esponenti politici hanno privato a comporre quel numero ed hanno scoperto che la caduta di stile coinvolge proprio la Presidenza del Consiglio

Il centralino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, sembra proprio venga utilizzato come call center per raccogliere adesioni a supporto del Presidente Conte. Viene chiesto di chiamare lo 0667791, il numero del centralino della Presidenza del Consiglio, per dare un supporto alla causa. Noi il numero lo abbiamo chiamato ed ecco cosa è avvenuto.

Parte la chiamata, il telefono squilla. Non risponde nessuno fino all’ennesimo squillo. Ecco che qualcuno alza la cornetta. “Presidenza del Consiglio dei Ministri, buongiorno”. Fin qui nulla di strano. “Chiamo per il sondaggio del Presidente del Consiglio”, diciamo noi. “Grazie della sua telefonata, raccogliamo la sua telefonata per il sondaggio”, risponde subito l’uomo che sta dall’altra parte del telefono che si affretta ad interrompere la telefonata. Noi insistiamo però. “State davvero raccogliendo queste segnalazioni?”. Il centralinista risponde. “Ci sono varie persone che ci stanno contattando e stiamo registrando le varie telefonate per un sondaggio come dicevo”. Noi incalziamo, “Chiediamo se si tratta di una iniziativa della Presidenza del Consiglio”. “Non lo so dire, non sono informazioni che sono state date al centralino”.

Quella che sembrava essere solo una fake news che gira sui social, si tramuta così in una triste realtà. Chi ha deciso l’iniziativa? Perché dei centralinisti che lavorano in un ufficio pubblico – parliamo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – devono essere chiamati a registrare adesioni di un gruppo politico? La risposta del centralinista lascia di sasso. “Stiamo registrando le varie telefonate per un sondaggio come dicevo”.

Chi ci sia dietro la pagina, se solo privati, supporter politici o pentastellati, non è chiaro. Contattati i gruppi di comunicazione 5 stelle nessuno replica. Ma quello che colpisce sono le indicazioni date da qualcuno al centralino della Presidenza del Consiglio che sembrano far intravedere un uso politico privatistico del centralino della Presidenza del Consiglio. Una cosa politicamente che appare deprecabile a chi osserva dalle opposizioni

Tutto parte da una denuncia di Roberto Corona, responsabile Dipartimento Enti Locali di Cantiere popolare. Anche lui aveva chiamato il numero del centralino sperando si trattasse solo di una bufala. Invece, anche lui ha potuto verificare che effettivamente il centralino raccoglie le chiamate e le inserisce in un sondaggio a supporto del Presidente Conte. “Hanno risposto alla mia domanda se raccogliessero le adesioni per Conte e mi hanno risposto ‘grazie, l’ha già fatto con la telefonata’ ed hanno chiuso”.

“Normale che il M5S, attraverso i suoi militanti, si muova in questi termini? – si chiede l’esponente di Cantiere Popolare -. Non credevo fosse possibile che un numero della presidenza del consiglio fosse per raccogliere consenso. Pensavo fosse un fake o un falso. Non c’è rispetto per le Istituzioni. Ma come si fa ad essere cosi dilettanti allo sbaraglio? Questo è uno scandalo”.