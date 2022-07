Le parole del leader di Azione

Carlo Calenda, leader di Azione, dopo il discorso di Mario Draghi al Senato, ha commentato quanto detto dal presidente del Consiglio dei Ministri su Twitter.

Calenda ha affermato: “Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo stato del Paese, sulle sue debolezze e sulle sue potenzialità. Draghi ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma”.

Sempre Calenda, all’esterno di Palazzo Madama, ha detto che ha una visione pessimistica della crisi di governo che “spero venga smentita dai fatti. Io dico solo che Draghi le cose gliele ha dette in faccia ai populisti, dritte per dritte, e siccome non mi fido né dei Cinque stelle né della Lega quello che penso è che un rischio c’è”.

“Se Draghi se ne va – ha proseguito Calenda – l’Italia va in un tumulto finanziario ed economico gigantesco. Perché è la credibilità del paese che viene spenta, cioè gli investitori all’estero diranno: ‘vedete? L’Italia, anche con Draghi, anche dopo una legislatura di fallimenti, anche così, non è affidabile. C’è un forte rischio che Draghi se ne vada, perché questi partiti sono già in campagna elettorale”.