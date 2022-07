L'intervento del leghista Romeo al Senato

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, è intervenuto in Aula dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi.

Romeo ha affermato: “Bisogna capire se l’obiettivo è salvare il Paese, e lei con la sua autorevolezza ha tutta la stima della Lega, o l’interesse primario è salvare il campo largo progressista che è finito per qualche errore e come dice Mastella è finito nell’inceneritore”.

E ha aggiunto: “Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza, senza il MoVimento 5 Stelle, e se serve ricostituire un nuovo governo”, spiegando che “serve un governo nuovo con accanto a lei, perché è autorevole e noi la stimiamo. Ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi, a questo punto la scelta spetta a lei”.

Il leghista ha, quindi, parlato di due scenari. Da un lato un nuovo Governo con Draghi presidente ma senza i pentastellati, oppure “se non si verificassero gli scenari forti che ho appena raccontato sarebbe quello che qualche analista ha messo in evidenza ricordando il precedente Ciampi: Mattarella può sciogliere le Camere, respingere le sue dimissioni, lei resterebbe con pieni poteri e completerebbe il PNRR e la legge di Bilancio per mettere in sicurezza Paese e consegnare la parola agli italiani. La scelta è a lei”.