Dopo il discorso di Mario Draghi al Senato, in attesa del secondo, tutto tace dal ‘fronte’ del MoVimento 5 Stelle. Si è appreso, infatti, che il leader Giuseppe Conte è impegnato in una riunione permanente con i vertici del M5S negli uffici del gruppo a Palazzo Madama. C’è stato anche un incontro con i senatori che, poi, sono tornati in Aula per seguire il dibattito.

A tal proposito, Francesco Silvestri, deputato pentastellato, ai cronisti ha detto: “Vediamo cosa dirà il presidente Conte, Draghi ha citato dei punti, a mio avviso non mi sono sentito particolarmente rappresentato, ma è una mia opinione, conta l’opinione dei Cinque Stelle e dei senatori che dovranno fare il primo passo, insieme e Conte che dovrà fare la sua scelta, vediamo cosa succede”.

Infine, la Lega ha negato che ci siano stati contatti, in queste ore, tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per far cadere il Governo Draghi: “Il leader della Lega non vede e non sente l’ex premier da alcuni mesi”, hanno fatto sapere dal Carroccio.