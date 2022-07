Le parole del leader di Italia Viva

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Senato, al TG1 ha affermato: “Penso che Draghi abbia fatto il discorso che doveva fare, non aveva alternativa e ha detto con chiarezza i punti su cui vuole la fiducia, ha detto di non volere una fiducia di facciata altrimenti si va a casa. Penso che questo sia l’unico atteggiamento di serietà possibile da parte del premier e anche da parte della maggioranza che lo sostiene. Io non avrei apprezzato un Draghi che si metteva a fare il suk in Parlamento”.

L’ex premier ha aggiunto: “Adesso vedremo cosa faranno Conte e Salvini, vedremo chi vuole portare il paese a votare e chi invece continuare. Un pronostico? 1X2 perché non abbiamo a che fare con persone che hanno un approccio politico tradizionale, spesso fanno cose senza senso specialmente in questo periodo, ricordiamo il Papeete nel 2019 e l’apertura della crisi assurda sul termovalorizzatore di Roma la settimana scorsa. Io voterà convinto per la fiducia perché sono dalla parte di Draghi e penso che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia oggi la conclusione della legislatura in questo modo perché poi le conseguenze le paga la gente, però dipende molto da Salvini e Conte. Se Lega e M5S non votano la fiducia si va ad elezioni”.