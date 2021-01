Le parole dell'ex ministro del Governo Prodi

Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex ministro, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha affermato: «Io regista dei responsabili? Ma nemmeno aiuto regista… Il regista dà consigli a chi deve andare in scena, dal mio punto di vista al massimo suggerisco come comportarsi».

Ma quanti sono i responsabili che andranno in soccorso del premier Giuseppe Conte che domani, venerdì 15 gennaio, farà le comunicazioni al Senato dopo le dimissioni dei ministri di Italia Viva? «Secondo me più di cinque – ha assicurato Mastella – E al momento opportuno a mio parere i responsabili ci saranno, ci sono, sono mimetizzati ma sono già pronti».

A La7, invece, intervistato a ‘maratonacrisi’, l’ex ministro della Giustizia del Governo Prodi ha detto: «Non c’è un reclutamento c’è anche un auto-reclutamento. Il primo responsabile di questo governo è stato Renzi, ora che lo fanno gli altri non va bene, questo doppio canale non va bene».

Infine, in altre interviste, Mastella, 73 anni, ha affermato: «Cerco solo di dare un contributo nella parte crepuscolare della mia vita… Di certo non mi candiderò più. Il mio è un atto di amore nei confronti del Paese. Il Paese vuole certezze. E io da malato non posso vedere i medici litigare mentre sto in un letto d’ospedale», aggiungendo: «Quando penso ai veri responsabili, ossia alla vecchia guardia politica di questo Paese, dico che siamo ancora meglio noi: mai ci sarebbe venuto in mente di piantar grane in un momento come questo».