Scholz ha chiesto immediati segni di de-escalation

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto a Mosca “segni immediati di de-escalation” prima di giungere a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

Scholz su Twitter ha dichiarato: “Ci aspettiamo immediati segnali di de-escalation da Mosca”, affermando che “una nuova aggressione militare avrebbe gravi conseguenze per la Russia”. Ha anche descritto la situazione come “ancora molto molto grave”.

Il cancelliere tedesco si recherà a Mosca domani, martedì 15 febbraio, seguendo le orme del presidente francese Emmanuel Macron la scorsa settimana. Gli USA, nel frattempo, ribadiscono che la Russia potrebbe invadere l’Ucraina “in qualsiasi momento” e molti Paesi occidentali proseguono nelle loro operazioni di evacuazione dalle ambasciate.

Spesso accusata di essere troppo compiacente nei confronti della Russia, la Germania ha alzato ieri, domenica 13 febbraio: “Siamo nel mezzo del rischio di un conflitto militare, di una guerra nell’Europa orientale, ed è la Russia ad assumersi questa responsabilità”, ha affermato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Olaf Scholz, da parte sua, ha avvertito che le sanzioni occidentali saranno “immediate” in caso di invasione russa. Ma Viktor Tatarintsev, ambasciatore russo in Svezia, ha già detto che Mosca “se ne frega” delle sanzioni.

Comunque, la situazione ha raggiunto un punto “critico”, ha affermato una fonte del governo tedesco. “La nostra preoccupazione è cresciuta. Riteniamo che la situazione sia critica, molto pericolosa”.

La tensione è, infatti, al culmine, con 130milasoldati russi ammassati sul confine ucraino dove stanno effettuando manovre militari a tutto campo. Da capire ora se questa escalation spingerà la Germania a riconsiderare la sua riluttanza sulla consegna delle armi all’Ucraina e sul futuro di Nord Stream 2, il controverso gasdotto costruito per portare il gas russo nel suo territorio, bypassando l’Ucraina. A tal proposito, il cancelliere tedesco ha già assicurato la scorsa settimana che il gasdootto non andrebbe avanti in caso di invasione.