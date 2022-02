Le ultime

Gli Stati Uniti d’America hanno ritirato la quasi totalità dei loro soldati rimanenti in Ucraina. Lo ha annunciato il Pentagono. Alla base di questa scelta lo scongiurare un confronto bellico con l’esercito russo in territorio ucraino in seguito all’invasione che, secondo la Casa Bianca, è imminente.

Nel dettaglio, il Dipartimento delle difesa ha “ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall’Ucraina”, ha spiegato su Twitter John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la “sicurezza del nostro personale” è la priorità.

Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari – la maggior parte della Guardia nazionale della Florida e una ventina di Berretti Verdi – che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia.

Intanto, c’è stato un nuovo colloquio, stavolta telefonico, tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e l’omologo russo, Vladimir Putin. Ne ha dato annuncio l’Eliseo. Il colloquio è durato un’ora e quaranta minuti ma non si sa cosa si siano detti i due leader.