Confermata la missione di Luigi Di Maio

Domani, martedì 15 febbraio, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà a Kiev, in Ucraina, per una visita ufficiale. Lo si è appreso da fonti diplomatiche. Il giorno dopo, invece, l’ex vicepremier sarà a Mosca.

Ad anticipare l’annuncio della missione di Di Maio è stato stamattina il suo omologo del Qatar, lo sceicco Mohammed al Thani, incontrato a Roma: “Auguriamo al ministro un successo per la sua visita, domani, in Ucraina e poi in Russia”, ha detto ai giornalisti.

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, a continuare le consultazioni con l’Occidente sui principali problemi di sicurezza della Federazione. E Lavrov avrebbe datto a Putin che ci sono “chance” di trovare un accordo con i Paesi occidentali.

Infine, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che sarebbero in corso vasti movimenti di truppe ucraine ai confini delle province del Donbass, governate da separatisti filorussi, mentre ha ribadito che “le truppe russe si stanno muovendo sul territorio russo” ma “i movimenti su larga scala di truppe ucraine, con diverse unità militari nelle aree di confine del territorio ucraino, nella zona alla frontiera delle repubbliche autoproclamate, non fa che aggiungersi alle tensioni attuali”.