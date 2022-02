Sono arrivate le prime truppo di rinforzo statunitensi in Polonia, “inviate per rassicurare gli alleati preoccupati per le tensioni russo-ucraine”. Lo ha comunicato un portavoce dell’esercito polacco.

“I primi soldati sono arrivati all’aeroporto di Jesionka”, ha detto il maggiore Przemyslaw Lipczynski, aggiungendo che il grosso di un contingente americano di 1.700 soldati dovrebbe arrivare “presto”.

Lipczynski ha spiegato che il prossimo volo era atteso per oggi pomeriggio ma dovrebbe arrivare in Polonia domani. Gli Stati Uniti d’America “non hanno fornito ragioni per il rinvio”.

Intanto, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea,su Twitter ha spiegato che la UE e la NATO sono impegnate in un “coordinamento stretto sui preparativi e la risposta al potenziamento militare della Russia e alle sue azioni destabilizzanti” al confine con l’Ucraina.

Al termine di un colloquio con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, von der Leyen ha detto: “Sebbene ci auguriamo fortemente che si possa trovare una soluzione diplomatica, qualsiasi ulteriore aggressione da parte della Russia sarà accolta con una risposta ferma e sanzioni solide”.

Infine, il premier britannico Boris Johnson ha avuto un colloquio telefonico stamane con il presidente francese Emmanuel Macron sulla situazione in Ucraina. Entrambi hanno concordato sul fatto che trovare una soluzione diplomatica alle tensioni in corso deve restare la priorità prevalente.