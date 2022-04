Il triste annuncio sui social media

La stella del calcio mondiale Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodríguez, hanno condiviso ieri, lunedì 18 aprile, una notizia tristissima: è morto il figlio appena nato in un parto gemellare.

Sui social l’annuncio drammatico: “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che possiamo sentire. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo nostro, sei un angelo. Ti ameremo per sempre”.

Il messaggio di cordoglio e di vicinanza della Juventus sui social media: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento”.

Georgina Rodriguez, 28 anni, aspettava due gemelli: una bambina è riuscita a nascere.

Il post su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Nel luglio 2010 Cristiano Ronaldo annunciò la nascita del suo primogenito, Cristiano Jr., decidendo di non rivelare l’identità della madre e di assumere la custodia esclusiva del bambino. Fidanzato fino al gennaio 2015 con la modella russa Irina Shayk, l’8 giugno 2017 divenne padre di due gemelli, un maschio (Mateo) e una femmina (Eva), nati da madre surrogata; mentre il 12 novembre 2017 divenne padre di Alana Martina, avuta da Georgina Rodriguez, figlia dell’allenatore di calcio Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon.