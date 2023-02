Ne dà notizia TVBlog

La siciliana Cristina Scuccia, dopo avere abbandonato i panni di Suor Cristina, potrebbe approdare all’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che, anche quest’anno, sarà condotto da Ilary Blasi. L’indiscrezione è stata diffusa da TvBlog.

Cristina Scuccia, originaria di Vittoria (Ragusa), 32 anni, dopo avere scelto di togliersi il velo così da dedicarsi al canto, vive attualmente in Spagna e lì fa la cameriera.

Di recente, la vincitrice di The Voice 2014, autrice di performance che, grazie al web, hanno fatto il giro del mondo, ospite di Verissimo, aveva rivelato di avere scelto “di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”.

“L’ultimo giorno in convento: il 2 novembre 2021”

Cristina Scuccia, nata nel 1998, decise di diventare Suor Cristina nel 2008, dopo avere incontrato le Suore Orsoline, con i voti perpetui presi l’anno dopo. Poi, dopo molto tempo, il passo indietro, al culmine di un periodo di travaglio interiore: “Soprattutto durante il Covid questo malessere si è intensificato, tanto che ho chiesto aiuto a una professionista affinché mi desse una mano a fare chiarezza e a non sentirmi sbagliata. Quando alla fine ho preso la decisione definitiva, ero serena”, aveva detto a TV Sorrisi e Canzoni in una recente intervista. E ancora: “Il 2 novembre 2021, quando ho raggiunto mio papà in Sicilia perché stava male, è stato il giorno in cui sono uscita dal convento, l’ultimo in cui ho indossato gli abiti religiosi: una decisione meditata a lungo, anche con le suore e la congregazione”.

TvBlog.it ha anche annunciato che nel cast dei naufraghi della nuova edizione delI’Isola dei Famosi, che partirà il 17 aprile prossimo e si svolgerà in Honduras, ci saranno pure Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini.