Spettacolo raccapricciante in Islanda

La promozione della crociera Ambassador in Islanda si vantava di offrire uno spettacolo di luci unico e straordinario, l’aurora boreale. Tuttavia, i turisti che hanno partecipato a questa esperienza hanno vissuto una situazione ben diversa e agghiacciante. Quando la nave ha fatto scalo nel porto di Tórshavn, nelle Isole Faroe, lo scorso 9 luglio, si sono trovati di fronte a un orribile massacro di balene.

Il massacro delle balene

Invece di ammirare l’aurora boreale, o passeggeri sono stati testimoni di un feroce attacco a 78 capodogli. La compagnia si è prontamente scusata per l’accaduto, ammettendo che i clienti hanno assistito a una caccia alle balene durante il loro viaggio. Un portavoce della Ambassador Cruise Line ha espresso profondo dispiacere per l’evento, soprattutto perché si è verificato mentre la nave era in porto. Le scuse sono state rivolte a tutti coloro che a bordo hanno assistito a questa scena sconvolgente.

La pratica della caccia alle balene

Il momento in cui la nave è arrivata in porto coincideva con la grindadráp, la caccia alle balene praticata nelle Isole Faroe. Questa pratica prevede che i residenti locali radunino i branchi di balene verso le coste di baie o fiordi predefiniti. Secondo il consigliere capo delle Isole Faroe per la politica estera e la sicurezza, Svein Magnason, la caccia alle balene è regolata dalla legge e organizzata nel rispetto della sicurezza dei partecipanti e della legislazione sul benessere degli animali. Viene considerata sostenibile sulla base di ricerche scientifiche e monitoraggio continuo.

Le controversie e le preoccupazioni

Nonostante la posizione ufficiale delle Isole Faroe, ci sono diverse voci critiche nei confronti della caccia alle balene. Questa pratica viene considerata crudele verso gli animali e si teme che possa avere effetti dannosi sulla salute umana. Anche il governo locale ha riconosciuto il rischio di alti livelli di mercurio nelle balene, che potrebbe causare problemi alla salute delle persone. La controversia sulla sostenibilità e sull’etica della caccia alle balene continua a suscitare dibattiti.