A Bhiwandi, nello Stato del Maharashtra, in India, un edificio di tre piani e crollato e almeno 10 persone, tra cui 8 bambini, sono morti. Si teme, poi, che ci siano intrappolate almeno 20 persone sotto le macerie.

Il crollo è avvenuto oggi, lunedì 21 settembre. Si è appreso dalla stampa estera che la Bhiwandi Municipal Corporation aveva già notificato due volte ai residenti dell’edificio un avviso di sgombero della proprietà perché era in condizioni pericolose.

Il primo ministro Narendra Modi ha twittatto: «Addolorato per il crollo dell’edificio a Bhiwandi, nel Maharashtra. Condoglianze alle famiglie. Prego per un rapido recupero dei feriti. Sono in corso le operazioni di soccorso e viene fornita tutta l’assistenza possibile alle persone colpite».

#WATCH Maharashtra: A team of NDRF rescued a child from under the debris at the site of building collapse in Bhiwandi, Thane.

At least five people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/6j90p1GloQ

— ANI (@ANI) September 21, 2020