Le vittime erano di origine marrochina

Dramma ad Albizzate, in provincia di Varese. Nel pomeriggio è crollato il tetto di una palazzina e una mamma e due suoi bambini, che si trovavano per strada, sono morti, schiacciati dalle macerie.

La bambina di 15 mesi era stata portata in ospedale a Gallarate in elicottero dove, però, è deceduta. Secondo quanto riferito dal 118 la piccola aveva numerose fratture, una delle quali una al cranio. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Insieme alla mamma e ai due fratellini morti c’era anche un terzo figlio di 9 anni, rimasto illeso. Il bambino è stato affidato al padre, sotto shock, e portato all’ospedale di Gallarate per precauzione.

Le vittime erano di origine marocchina. Fouzia Taoufiq aveva 38 anni. Suo figlio Soulaymane Hannach, 5 anni, era in sella alla sua bici quando è stato travolto dai detriti. La sorellina Yaoucut, appena 15 mesi, è morta in ospedale. Entrambi i bambini erano nati a Gallarate.

La porzione di tetto è caduto da un ex edificio industriale ristrutturato che oggi ospita alcune attività commerciali, tra cui una pizzeria. La struttura si trova in via Marconi, di fronte ad un supermercato.

I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie dalla strada e stabilire le cause del crollo. Sul posto anche i carabinieri e il 118.

Il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, si trova sul luogo del crollo. La ditta in cui lavora il sindaco si trova nello stesso edificio in cui è avvenuta la tragedia.