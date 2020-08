Diverse persone in mare

A largo di Crotone, in Calabria, un’imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco ed è poi esplosa mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto. Probabilmente l’esplosione è stata causata dal carburante.

Sul posto ci sono le unità navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di Finanza che stanno recuperando le persone finite in mare. Non si sa al momento se ci siano vittime. Sul posto è anche presente un aereo della Guardia Costiera per le operazioni di soccorso.

Stando alle prime notizie, diversi migranti sono rimasti feriti, con ustioni, e vengono trasportati al porto di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, posto più vicino da Praialonga, zona in cui è avvenuta l’esplosione. Diverse le persone in mare.