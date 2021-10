È successo in provincia di Cuneo

Incidente stradale mortale in provincia di Cuneo.

Una Mercedes è finita sul greto del torrente Varaita.

Il bilancio: 2 morti, 2 feriti gravi e un ferito lieve.

Ieri sera, sabato 23 ottobre, c’è stato un incidente stradale mortale lungo la Strada Provinciale 8, a Brossasco, nella Valle Varaita, in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Un’autovettura è uscita di strada finendo la sua corsa sul greto del torrente Varaita. All’interno dell’auto c’erano cinque persone. Due sono i deceduti, poco più che ventenni, altri due giovani ragazzi sono stati trasferiti all’ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

Ferita, in codice giallo, la quinta occupante dell’autovettura, una ragazza che è stata trasferita all’ospedale di Savigliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Ceno con una squadra SAF, i volontari di Venasca e le forze dell’ordine.

Viaggiavano su una Mercedes di colore bianco. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto ha fatto un volo di una trentina di metri, finendo sul greto del torrente. I vigili del fuoco hanno spento un principio di incendio al motore.