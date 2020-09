È successo in provincia di Cuneo

Grave incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, comune in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Davide Gennero, di 22 anni, è morto dopo avere inalato sostanze tossiche mentre stava lavorando in un silos di 40 metri, colmo di mais trinciato. In gravi condizioni è il fratello, Francesco, di 25 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Savignano.

A lanciare l’allarme è stato il padre dei giovani, salito sulla struttura e resosi conto della situazione drammatica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, i carabinieri, il 118 con l’elisoccorso e personale Spresal dell’Asl.

I due sarebbero precipitati all’interno del silos dopo essere svenuti a causa delle esalazioni del mais.

Il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, commentando l’incidente, ha affermato: «Non ci sono parole, è una tragedia per la nostra comunità. Conosco bene la famiglia. I Gennero sono tra le famiglie storiche di queste campagne, conducono un’azienda modello specializzata nell’allevamento di Frisone da latte. Davide era legato a questa comunità, e faceva parte del comitato della frazione».