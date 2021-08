Il mondo del divertimento online trova sempre più appassionati nel nostro Paese, e i nostri connazionali che hanno familiarità con slot machine, blackjack e roulette giocati in internet sono tantissimi. Per questo, tutte le sale da gioco “virtuali” in Rete stanno combattendo una vera battaglia all’insegna dell’innovazione, per rendere l’esperienza di gioco sempre più indimenticabile a livello di emozioni ma anche di offerta complessiva, giocabilità e comodità. Il mondo dei giochi da casinò online, infatti, è uno di quelli che più si giovano delle conquiste della tecnologia e su cui case di produzione, sviluppatori di software ma anche società per le transazioni economiche online puntano di più per conquistare sempre maggiore pubblico e quote di mercato. Nelle prossime righe scopriremo proprio alcune di queste innovazioni, che con maggiore frequenza potremo sperimentare nei casinò online presenti sul palcoscenico italiano.

Casinò online e realtà virtuale, la nuova frontiera

Chi è appassionato di videogiochi sa molto bene che l’immersività e il realismo dell’esperienza di gioco sono valori fondamentali, per la qualità di un videogame. Da questo punto di vista, lo sviluppo delle tecnologie legate alla simulazione tramite realtà virtuale è stato una vera rivoluzione per l’intero settore. Bene, sempre di più le incomparabili emozioni date dalla realtà virtuale troveranno applicazione nei giochi dei casinò online.

Il grande problema dei visori VR era fino a qualche tempo fa il prezzo: ora che i costi per gli utenti sono notevolmente diminuiti, il coinvolgimento di questa modalità di gioco è accessibile a tutti e proprio nel mondo dei casinò online può trovare una efficace applicazione. Pensate alle emozioni di una session di roulette o di una mano di blackjack gustata con l’immersività della realtà virtuale: un’esperienza davvero impagabile ma alla portata di tutti.

L’applicazione della realtà virtuale è particolarmente legata al sempre maggiore sviluppo delle giocate live, ovvero dei tavoli da gioco animati da croupier in carne e ossa con cui interagire, e con riprese in altissima definizione con angolazioni multicamera. Immaginate quanto ancora più adrenalinica potrà essere l’esperienza di gioco live con in più i benefici della VR.

Slot machine: non solo in balia della fortuna

Le slot machine continuano a essere il gioco da casinò online di maggior successo, e per distacco. Ciò nonostante, però, soprattutto tra gli appassionati più esperti si sottolinea che l’essere così tanto dipendenti dalla fortuna (o più precisamente dall’indice RNG, ovvero dal generatore algoritmico di numeri che garantisce l’impossibilità di “pilotare” le rullate) può rendere alla lunga un po’ noioso giocarci.

Per questo, gli sviluppatori stanno lavorando a macchine a rulli dove, oltre alla fortuna, conti in qualche modo anche l’abilità del giocatore: in che modo? Per esempio costruendo trame e sotto-avventure legate al tema della slot ma che vincolino ad esempio l’erogazione di giri bonus o jackpot a precise scelte fatte dal giocatore.

Le criptovalute, la vera frontiera

L’altra grande “battaglia” tra i casinò online è poi quella legata alla possibilità di giocare tramite le criptovalute. Bitcoin e compagnia stanno sempre più “sfondando” tra gli appassionati di roulette, poker e blackjack online, e tutto lascia pensare che lo sviluppo di piattaforme riservate ai token delle criptomonete, o addirittura in grado di supportare la nuovissima tecnologia dei Non Fungible Token (NFT) sia la prossima frontiera dell’innovazione.