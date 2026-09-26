Ricoverato in Argentina

Daniel Osvaldo, ex attaccante argentino naturalizzato italiano, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina. Il quarantenne, che in carriera ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus oltre a quella della Nazionale italiana, è stato colpito da un versamento pleurico al polmone destro ed è in prognosi riservata. Il ricovero è avvenuto all’Hospital Municipal de Llavallol, a Lomas de Zamora, vicino a Buenos Aires.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione dei media argentini, ripresa da La Nación, Olé ed Espn Argentina, Osvaldo stava male da giorni. Giovedì ha chiesto aiuto a una delle sorelle, che lo ha trovato in un peggioramento delle condizioni e lo ha portato in ospedale con l’aiuto di un amico. L’ex calciatore è stato, quindi, sottoposto a un intervento chirurgico.

Sui dettagli clinici le fonti riferiscono, senza conferma da parte dell’ospedale, di un “versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, che ha compromesso in particolare uno dei suoi polmoni”, con una “resezione di tessuto polmonare”. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

La carriera in Italia e la Nazionale

Osvaldo si è ritirato ufficialmente dal calcio nel 2020 ed è rimasto a vivere a Banfield. In Italia ha giocato per diverse squadre, tra cui Fiorentina, Roma, Inter e Juventus. Il suo talento gli è valso anche la convocazione in Nazionale italiana da parte di Cesare Prandelli: con gli Azzurri ha preso parte al percorso arrivato fino alla finale dell’Europeo 2012.

Le difficoltà raccontate in passato

Negli ultimi anni Osvaldo aveva parlato pubblicamente dei momenti difficili della sua vita personale. Aveva raccontato del proprio rapporto con la depressione e con le dipendenze da alcol e droghe, spiegando di essersi sottoposto a trattamenti psichiatrici. In un video pubblicato sui social nel marzo 2024 aveva confessato: “La verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano”.