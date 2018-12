“A livello nazionale stiamo lavorando in un’ottica sinergica di condivisione di obiettivi e di intenti con tutte le Regioni e lo ‘stato di salute’ della Protezione civile pugliese è buono, l’organizzazione funziona bene, però non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre perfezionare”.

Lo ha detto il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli, a Barletta, intervenendo al convegno regionale Smart Strategy, al quale hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il prefetto di Barletta Dario Sensi, il sindaco Cosimo Cannito, l’assessore regionale Antonio Nunziante.

“In Puglia – ha aggiunto Borrelli – esiste un sistema avanzato di prevenzione del rischio, abbiamo visto quali sono gli investimenti fatti dalla Regione anche in prefettura per allestire un centro di coordinamento e soccorsi efficace e per questo voglio ringraziare il presidente Emiliano e il consigliere delegato Mennea, perché la Puglia ha dimostrato una grande attenzione nell’ambito della Protezione civile”. “La Puglia, d’altronde, è esposta a molteplici rischi – ha aggiunto Borrelli – e sono lieto di essere oggi qui e fare il punto su quello che è lo stato di avanzamento della Proiezione civile a livello regionale, ma anche nazionale”.