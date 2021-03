Dante, poeta fiorentino del Trecento, considerato il padre della lingua italiana

Come tutti ormai sanno, nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta il 14 settembre 1321, Giuliano Sangiorgi, leader dei negramaro, mette in musica un passaggio del V Canto dell’Inferno della Divina Commedia. Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversario della sua scomparsa, in cui Sangiorgi canta alcuni versi del celebre testo su Paolo e Francesca. Il video, diventato virale, è nato come un regalo dell’artista agli alunni del suo ex liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, termina così la Divina Commedia, il più importante poema della tradizione italiana. Il 25 marzo iniziava il più celebre viaggio ultraterreno della storia ed oggi, nel 2021, si sceglie di celebrarlo con il Dantedì, o Dante-day. Franceschini: “è ancor più importante ricordarlo per restare uniti”

«O animal grazioso e benigno

che visitando vai per l’aere perso

noi che tignemmo il mondo di sanguigno,

se fosse amico il re de l’universo,

noi pregheremmo lui de la tua pace,

poi c’hai pietà del nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar vi piace,

noi udiremo e parleremo a voi,

mentre che ‘l vento, come fa, ci tace.

Dante Day: Giuliano Sangiorgi, torna sui banchi di scuola