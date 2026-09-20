Aveva 47 anni

Davide Di Lernia è morto nella notte a Milano in un incidente stradale. Aveva 47 anni e viaggiava in moto lungo via Mecenate quando, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo del mezzo. Videomaker, produttore e regista, era figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone Di Lernia, scomparso il 28 febbraio del 2017.

Come è avvenuto l’incidente in via Mecenate

Di Lernia stava percorrendo il rettilineo che porta verso l’aeroporto di Linate e procedeva in direzione del centro città. Per cause ancora in fase di accertamento la due ruote è uscita di traiettoria e ha urtato la balaustra che protegge i binari del tram.

L’impatto è stato fatale. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso.

La dinamica dello schianto resta al vaglio. Gli accertamenti dovranno chiarire perché la moto abbia perso il controllo lungo quel tratto di strada.

Chi era Davide Di Lernia

Lavorava nel settore audiovisivo come videomaker, produttore e regista, con un percorso in parte simile a quello del padre. Nel corso della sua attività aveva collaborato con diverse emittenti radiofoniche, tra cui Radio Monte Carlo, Radio 105 Network e Virgin Radio.

Poche ore prima dell’incidente aveva pubblicato sui social le immagini del dj set di Carl Cox al Carroponte, il locale di Sesto San Giovanni, nell’area metropolitana milanese.