La pop star Demi Lovato ha affermato che riferirsi agli extraterrestri come alieni è dispregiativo e la parola non dovrebbe più essere usata per i potenziali visitatori ultraterreni. Lo scrive RollingStone.com.

La cantante, 29 anni, ha espresso il suo parare durante la promozione del documentario Unidentified, un viaggio per indagare sugli UFO e ‘scoprire’ la verità. Parlando a E! News, Lovato ha detto ai fan che gli extraterrestri non vanno chiamati con la parola «alieni» perché è «un termine dispregiativo per qualsiasi cosa». Tra l’altro, una canzone del suo nuovo album ha come titolo Aliens. «Io li chiamo ET», ha spiegato l’artista, come il celebre personaggio dell’omonimo film di Steven Spielberg.

Il documentario segue Demi Lovato, la sorella Dallas e l’amico Matthew in missione negli USA per indagare sugli avvistamenti degli UFO: «Ho voluto filmare tutto ciò che accade quando vado a cercare questi UFO in modo che i miei fan possano saperlo».

Lovato ha anche spiegato la sua convinzione che gli alieni non sono necessariamente dei conquistatori che vogliono distruggere la Terra, come ritratti in molti film di Hollywood: «Penso che se ci fossero esseri con lo scopo di farci del male, allora saremmo stati spazzati via molto tempo fa – ha detto – Penso anche che se ci sono civiltà con la tecnologia per poter viaggiare nello spazio, non stanno cercando altro che incontri e interazioni pacifici perché, come ho detto, se volevano che ce ne andassimo, sarebbe successo molto tempo fa!».

Demi Lovato ha anche ammesso di avere avuto un incontro ravvicinato nel 2020 con UFO, durante i festeggiamenti per il suo 28° compleanno nel deserto californiano del Joshua Tree: «Ho visto una sfera blu a circa 15 metri di distanza, forse meno, fluttuare sopra il terreno a 3 o 4 metri d’altezza. Come se stesse mantenendo le distanze da me».

«Prima di incontrarli hai un sentore, e quando quel sentore è confermato la tua realtà cambia totalmente. Sono sicura che gli alieni vivano davvero fra di noi. Sono esseri molto premurosi e intelligenti che stanno solo cercando di fare il meglio per il nostro pianeta», ha raccontato.

