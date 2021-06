Il racconto di una 27enne a Storie Italiane

Oggi, venerdì 11 giugno, a Storie Italiane, il programma condotto su Raiuno da Eleonora Daniele, si è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel settembre 2004.

Marianna Trotta, 27enne di origine rom e adottata a 10 mesi da una famiglia italiana, avrebbe riconosciuto la donna del filmato girato a Milano il 18 ottobre 2004 dalla guardia giurata Felice Grieco perché incuriosito da una bambina, coperta con un cappuccio, nonostante il caldo, che era in compagnia di una donna.

Marianna Trotta nel 2018 si recò in un campo rom, a Parigi, per conoscere i genitori biologici e lì avrebbe visto la donna del filmato: «Era una figura importante – ha detto la 27enne ai microfoni di Eleonora Daniele – la mattina tutti andavano a chiedere l’elemosina e lei cucinava per tutti, mi rimase impressa perché era un punto di riferimento. Quella donna sarebbe la moglie di mio zio biologico. Non so il nome, dicono che si chiamasse Silvana me da me si faceva chiamare Floriana. Io con lei ci ho parlato poco, parlava italiano ma con me non ha parlato molto».

Floriana, però, non era sala ma era in compagnia di una ragazza: «Era la presunta figlila. Io non ho mai sentito chiamarla Danas, ma non sapeva la sua età, avrà avuto tra i 17 e i 18 anni. Era molto traumatizzata, parlava pochissimo francese, parlava poco italiano, parlava sinti, ma non parlava quasi mai in realtà e si faceva capire a gesti».

Per quanto concerne l’aspetto fisico, Marianna Trotta ha detto: «Era messa male, ricordo che non aveva i denti, spesso le tremavano le mani. Ricordo che era molto controllata e che non le veniva mai permesso di uscire nel campo rom».

Questa ragazza si chiamerebbe Antonia e oggi si troverebbe in Romania.