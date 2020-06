Realizzato su misura per ciascun paziente

Il problema del disallineamento dentale affligge moltissime persone, ma se prestiamo attenzione al giorno d’oggi capita sempre meno di frequente di vedere gente con l’apparecchio ortodontico. Questo accade per un semplice motivo: perché grazie alle moderne tecnologie oggigiorno non è più necessario ricorrere a sistemi di correzione invasivi ed antiestetici come quelli di un tempo. Adesso fortunatamente per risolvere il problema dei denti storti è sufficiente indossare un apparecchio completamente invisibile, che nessuno nota e che permette di ottenere risultati perfetti.

Noi abbiamo scoperto questa rivoluzionaria soluzione nello studio dentista a Milano del dott. Virzì, ci siamo informati a lungo e oggi ve ne parleremo, perché merita effettivamente di essere presa in considerazione.

Apparecchio invisibile: come funziona

L’apparecchio invisibile Invisalign è la soluzione ideale per coloro che necessitano di allineare i denti perché sono sporgenti o perché presentano alcuni difetti antiestetici. Il vantaggio di questo apparecchio sta nel fatto che non si nota: è completamente trasparente e dunque non compromette in alcun modo il sorriso. Inoltre, trattandosi di un sistema mobile, non vi sono problemi per la pulizia quotidiana dei denti perché è sufficiente toglierlo e poi rimetterlo.

Questo apparecchio ha un funzionamento piuttosto semplice: viene realizzato su misura, in base alle caratteristiche specifiche della bocca del paziente e della sua dentatura. In sostanza si tratta di un set di mascherine, per certi versi simili al bite ma decisamente più sottili e assolutamente non fastidiose.

La prima mascherina va indossata per un periodo di tempo (circa 2 settimane) dopodiché la si deve sostituire con quella successiva fino al completamento di tutto il set. In questo modo è possibile correggere la posizione dei denti in modo graduale, non doloroso e soprattutto discreto.

Quanto dura il trattamento con Invisalign

Il trattamento con Invisalign ha una durata variabile in base alla gravità della situazione, ma in linea di massima si va da un minimo di 6 ad un massimo di 18 mesi. Trascorso questo periodo di tempo, il paziente può togliere in modo definitivo l’apparecchio e notare i propri denti perfettamente allineati.

I vantaggi di Invisalign: perché è consigliato

Al giorno d’oggi in caso di malocclusione o denti storti Invisalign è l’apparecchio più consigliato dagli stessi specialisti, perché consente di ottenere numerosi vantaggi. In primo luogo, può essere indossato da chiunque senza provare il tipico disagio del classico apparecchio ortodontico, che ha un impatto estetico decisamente sgradevole.

Oltre a questo, Invisalign è consigliato perché a differenza di altri sistemi non compromette in alcun modo l’igiene quotidiana. Come abbiamo accennato infatti lo si può togliere prima di pulire i denti, cosa che con i tradizionali apparecchi ortodontici fissi non è possibile fare.

Invisalign inoltre è particolarmente confortevole per i pazienti, perché viene realizzato su misura e la correzione della posizione dei denti avviene in modo graduale. Questo significa che non si prova alcun dolore o fastidio, ma si ottengono comunque dei risultati ottimali.

Questa è la soluzione ideale anche per i ragazzi, che spesso rinunciano all’apparecchio perché provano imbarazzo ma che in questo caso non hanno proprio nulla di cui vergognarsi.