La conduttrice siciliana si racconta tra sessismo, fallimenti e nuove consapevolezze

Diletta Leotta, 34 anni, catanese, è tra i volti televisivi più riconoscibili d’Italia. Ma dietro il sorriso smagliante e l’apparente disinvoltura, si nasconde una storia fatta di ostacoli, incomprensioni e tanta determinazione. Ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, la giornalista sportiva e speaker di Radio 105 si è aperta come raramente aveva fatto prima.

Nel corso di una lunga intervista, Leotta ha ripercorso i momenti chiave della sua vita personale e professionale: dal matrimonio con il portiere tedesco Loris Karius, alle difficoltà vissute come donna in un ambiente maschile come quello del calcio, passando per un aneddoto sorprendente legato alla sua partecipazione a Miss Italia.

Sessismo allo stadio: “Mi hanno urlato ‘Tira fuori le tette'”

Lavorare a bordo campo non è mai semplice. Non per una donna, almeno. Diletta Leotta – che fa parte della squadra di DAZN – ha affrontato, spesso da sola, cori sessisti e commenti inappropriati da parte dei tifosi. E lo ha fatto con una forza che oggi le viene riconosciuta, ma che ha richiesto anni per consolidarsi.

“Qualche volta sento i commenti dei tifosi a bordo campo. La cosa è migliorata con gli anni. Agli inizi, quando facevo la Serie B con Sky c’erano gli striscioni. Quando ho iniziato a essere sul campo, sentivo i cori. All’inizio non erano bellissimi, ma io cerco di alleggerire la situazione e di non prenderla sul personale”, ha raccontato Leotta.

Un episodio in particolare l’ha colpita: “Una volta è stato molto brutto: era un Napoli – Brescia, e i tifosi del Brescia avevano fatto un commento molto sessista. Lì, mi sono arrabbiata molto e l’ho fatto anche presente. Mi hanno urlato qualcosa, tipo ‘Tira fuori le tette’. E gli ho fatto un pollice verso il basso per chiudere la questione”.

Miss Italia e la poesia al posto del ballo

Non tutti sanno che la carriera televisiva di Diletta Leotta è iniziata con un sogno comune a molte ragazze: partecipare a Miss Italia. Ma quello che avrebbe dovuto essere un trampolino di lancio si è rivelato un momento di disagio.

“Era un viatico per arrivare a raggiungere certe vette o per arrivare a fare televisione. Io partecipai proprio perché pensai che magari vincendo Miss Italia avrei raggiunto un primo step per entrare nel mondo spettacolo. Solo che fu un disastro, provavo vergogna. Io ero arrivata quasi alle semifinali. Avevo fatto la sfilata e dopo c’era la prova di ballo. Io sapevo che non avrei ballato, così feci bloccare la musica e dissi che avrei voluto recitare la poesia di Emily Dickinson, That love is all there is. Lo feci, e mi sentii in imbarazzo”.

La proposta di matrimonio tra i petali di rosa

La sua vita privata, spesso esposta dal gossip, è cambiata radicalmente dopo l’incontro con Loris Karius, portiere dello Schalke 04. Con lui ha costruito una famiglia e ha avuto una bambina, Arya. La proposta di matrimonio è stata da sogno, raccontata con affetto e ironia:

“Eravamo a Saint Tropez e dalle 18:30 inizia a stressarmi sul fatto che voleva andare a cena. Mi metteva ansia e fretta, quindi usciamo, andiamo a cena nell’hotel in cui eravamo. La cena era presto, alle 19:15 e quindi non avevo molta fame. Poi mi fa: ‘Prima di fare una passeggiata, devo prendere delle cose in camera’. Lo seguo e capisco che aveva fretta di lasciare la stanza perché delle persone avevano preparato tutto l’allestimento. La camera era piena di petali di rose, sul terrazzo c’erano tanti cuori: poi lui si è inginocchiato e ha fatto la proposta”.

“Con il gossip ho fatto pace. Ma all’inizio era un’ansia continua”

Negli anni, Diletta Leotta è stata spesso oggetto della cronaca rosa. Ogni sua uscita pubblica, ogni amicizia maschile, veniva interpretata come un nuovo flirt. Un’attenzione continua che l’ha provata, almeno fino a poco tempo fa.

“Devo dire che non è più come prima. Ora ho una vita più tranquilla. Quando ero single ed ero una ragazza giovane che si voleva divertire, erano più insistenti. Ogni volta che camminavo con qualcuno, era un presunto fidanzato. Questa cosa mi metteva ansia. Ora sono più tranquilla e mio marito è abituato. In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Poi essendo tedesco è anche molto freddo, quindi gli dico spesso di mostrarsi più sorridente così non possono dire che abbiamo litigato ma il massimo che ottengo è una smorfia”.

