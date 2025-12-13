Il dramma in Thailandia

Mary Magdalene, modella e influencer 33enne dipendente dalla chirurgia estetica, ha condiviso un ultimo, inquietante post su Instagram poche ore prima di precipitare dalla balconata di un hotel in Thailandia.

La donna, che aveva speso circa 470.000 € in chirurgia plastica (equivalenti a circa $508.000), è caduta dal Patong Tower sull’isola di Phuket ed è stata trovata in un parcheggio dal personale dell’hotel intorno alle 13:30 (ora locale) di martedì scorso, 9 dicembre.

L’ultimo inquietante messaggio

Poche ore prima del decesso, la content creator messicano-canadese, il cui vero nome era Denise Ivonne Jarvis Gongora, ha condiviso un post finale con i suoi 136.000 follower di Instagram. Senza aggiungere alcuna didascalia, ha pubblicato uno screenshot dell’ultima scena del film The Truman Show.

Nella scena, il personaggio interpretato da Jim Carrey si inchina e saluta con le parole: “E nel caso in cui non ci vediamo, buon pomeriggio, buona sera e buona notte!“.

Questo screenshot è stato condiviso insieme a una foto che sembra ritrarla da bambina.

La sconvolgente tempistica del suo post ha portato i fan a domandarsi se si trattasse di un messaggio intenzionale. “Ci teneva abbastanza a noi da salutarci”, ha scritto un utente nei commenti. Altri lo hanno definito un “addio finale” e il suo modo di “dire ciao a tutti”.

La caduta e le indagini

Mary sarebbe caduta dal balcone al nono piano dell’hotel di lusso poche ore dopo il suo arrivo per un soggiorno di una sola notte.

Secondo il Daily Mail, il personale della reception ha riferito che la donna era salita nella sua stanza a quel piano ed era precipitata dal balcone meno di 10 minuti dopo.

“All’interno della sua stanza, sul balcone, abbiamo trovato le ciabatte della defunta, indicando che era uscita prima di saltare verso il piano terra”, ha dichiarato il Tenente Colonnello di Polizia Chanarong Prakongkuea della stazione di Patong.

È stato inoltre riportato che la content creator avrebbe cambiato il nome utente di uno dei suoi account Instagram in “MaryMagdaleneDied” (MaryMagdaleneÈMorta).

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale Vachira Phuket per stabilire la causa ufficiale del decesso.

Una vita turbolenta

Mary Magdalene ha vissuto una vita piena di difficoltà, da un’educazione estremamente rigida a interventi chirurgici mal riusciti e illegali, alcuni dei quali l’hanno quasi uccisa.

La sua popolarità online è esplosa nel 2018 dopo essersi sottoposta a un intervento illegale per creare “la vagina più grassa del mondo”, che la costrinse a sottoporsi a due trasfusioni di sangue.

Cresciuta in Canada in un ambiente familiare strettamente religioso, dove persino i film Disney erano proibiti, a 12 anni ha iniziato a sperimentare droghe e alcol, e a 17 era una spogliarellista e in seguito una escort. A 21 anni ha avuto il suo primo intervento estetico, che ha dato il via a una spirale di anni in cui ha cercato impianti mammari sempre più grandi, BBL (Brazilian Butt Lift), rinoplastiche, rimozione di grasso e altro ancora.

All’inizio di quest’anno, si era fatta tatuare il bulbo oculare di verde neon; tuttavia, l’eccesso di inchiostro giallo aveva cominciato a fuoriuscire e ad “accumularsi” nell’angolo dell’occhio, macchiando la pelle circostante. La modella aveva anche deciso di farsi tatuare tutto il corpo con un blackout tattoo, sostenendo che ciò facesse impazzire gli uomini.