L’aeroporto Ronald Reagan National di Washington è stato teatro di un incidente devastante: un jet passeggeri della American Airlines con 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio si è scontrato in volo con un elicottero dell’esercito mentre si avvicinava alla pista di atterraggio. Entrambi i velivoli sono precipitati nel fiume Potomac, causando una tragedia che ha lasciato il Paese sotto shock.

Il bilancio delle vittime: nessun sopravvissuto

Secondo i primi rapporti ufficiali, tutti i 67 occupanti dei due velivoli sono deceduti. Le autorità hanno già recuperato 28 corpi, ma le speranze di trovare superstiti sono praticamente nulle. Il capo dei vigili del fuoco di Washington, John Donnelly, ha dichiarato: “Abbiamo fiducia nel recupero dei corpi, ma l’operazione richiederà tempo a causa delle difficili condizioni del fiume“.

Tra le vittime anche campioni di pattinaggio di figura

A bordo del volo American Airlines si trovavano diverse atlete di pattinaggio di figura, di ritorno da una competizione in Kansas, insieme ad allenatori e familiari. Tra i passeggeri risultano anche Vadim Naumov ed Evgenia Shishkova, coppia di pattinatori russi e campioni del mondo nel 1994.

La U.S. Figure Skating Federation ha espresso profondo dolore: “Siamo devastati da questa tragedia. La comunità del pattinaggio di figura è una grande famiglia e oggi piangiamo la perdita di molti dei nostri membri“.

Il caos all’aeroporto: centinaia di voli cancellati

Il traffico aereo è stato paralizzato: secondo FlightAware, sono stati cancellati oltre 500 voli e il Reagan National Airport è rimasto chiuso per oltre 24 ore. John Potter, amministratore delegato della Metropolitan Washington Airports Authority, ha annunciato la riapertura dell’aeroporto alle 18 di oggi.

Le indagini: un incidente evitabile?

La National Transportation Safety Board (NTSB), insieme alla Federal Aviation Administration (FAA), ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Il segretario ai trasporti Sean Duffy ha dichiarato: “Abbiamo i cieli più sicuri al mondo. Tuttavia, i primi indicatori suggeriscono che questa tragedia poteva essere evitata“.

Anche l’ex presidente Donald Trump ha commentato l’accaduto su Truth Social, definendo la collisione un evento “assolutamente prevenibile” e chiedendo un’azione immediata per evitare simili disastri in futuro.

Condizioni di volo normali prima dell’impatto

Secondo i dati preliminari, le condizioni meteorologiche erano perfette e non vi erano anomalie nei piani di volo. Tuttavia, l’elicottero UH-60 Black Hawk dell’esercito si sarebbe trovato in una traiettoria che lo ha portato a intersecare il jet passeggeri.

L’audio della torre di controllo ha rivelato un dettaglio inquietante: poco prima dell’impatto, il controllore di volo aveva chiesto all’elicottero “PAT25, avete il CRJ in vista?”, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Il trasponder del jet ha smesso di trasmettere pochi secondi dopo, segnalando la collisione imminente.

Dolore e rabbia tra i familiari delle vittime

Tra i parenti delle vittime cresce la frustrazione per l’incidente. Hamaad Raza, il cui 26enne moglie era a bordo del volo, ha raccontato: “Mi ha scritto che il volo sarebbe atterrato in 20 minuti. Poi il silenzio. Quando i miei messaggi non sono stati recapitati, ho capito che qualcosa non andava“.

Il mondo dello sport in lutto

La tragedia ha scosso l’intero mondo dello sport. La International Skating Union ha espresso il proprio cordoglio in una nota ufficiale: “Siamo profondamente scioccati. Il pattinaggio non è solo uno sport, è una famiglia unita. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime“.

La riapertura dell’aeroporto e le conseguenze a lungo termine

L’aeroporto Reagan National ha ripreso le operazioni con misure di sicurezza rafforzate. Tuttavia, l’impatto di questo incidente potrebbe avere conseguenze significative sulle politiche di gestione del traffico aereo negli Stati Uniti.

Gli investigatori della FAA e della NTSB stanno valutando se le attuali normative sulla coabitazione tra voli civili e militari siano sufficienti a prevenire simili tragedie in futuro.