In corso operazione di soccorso e ricerca

La Guardia Costiera di Boston ha segnalato alla BBC che un sommergibile utilizzato per il trasporto dei turisti per l’osservazione del relitto del Titanic risulta disperso nell’Oceano Atlantico.

Attualmente è in corso un’operazione di ricerca e soccorso per individuare l’imbarcazione. Non è al momento chiaro se ci siano persone a bordo e quante.

Il relitto del Titanic, scoperto nel 1985, si trova a una profondità di 3.800 metri sul fondo dell’Atlantico, a circa 600 chilometri al largo della costa di Terranova, in Canada.

Il Titanic

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, il Titanic affondò dopo essersi scontrato con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale dalla città di Southampton nel Regno Unito a New York.

Tra le oltre 2.200 persone a bordo, quasi 1.500 persero la vita in quella tragedia. L’evento ha sempre affascinato e catturato l’immaginazione, tanto che è comune che piccoli sommergibili trasportino turisti per visitare il relitto di quella che un tempo fu la nave passeggeri più grande del mondo, protagonista del celebre film del 1997 diretto da James Cameron e vincitore di molti premi Oscar.

Un viaggio di diversi giorni per raggiungere il relitto, che giace sul fondo oceanico al largo della costa di Terranova, comporta costi che si aggirano sulle decine di migliaia di dollari. L’immersione stessa per osservare il relitto, compresi i processi di discesa e risalita, richiede circa otto ore.