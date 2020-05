Il Capo dello Stato ha firmato il Decreto Rilancio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Rilancio, varato all’inizio della scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Di conseguenza, il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si è appreso che l’ultima versione del DL è di 266 articoli in 323 pagine. Salgono i fondi destinati alle scuole paritarie che saranno in tutto 150 milioni, di cui 65 per il ristoro delle mancate rette per chi fa servizi di asilo nido o per l’infanzia e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie per le mancate rette di studenti fino a 16 anni.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, anticipando l’approdo in Gazzetta Ufficiale del DL già stasera, ha affermato che «da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili». A partire da mercoledì 20 maggio, quindi, «ci sarà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell’arco di 2-3 giorni al massimo». Inoltre, «sarà possibile fare domanda per i 1.200 euro per il bonus per la baby sitter e i centri estivi e poi giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi».

Matteo Salvini, infine, a Stasera Italia su Rete 4, a proposito del DL, ha affermato: «Del decreto ho letto le bozze, centinaia di pagine ma in momenti di crisi servivano poche idee e chiare. Dalla prima lettura ci sono buchi che come Lega stiamo cercando di migliorare».