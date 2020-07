Approvato in Commissione Bilancio l'emendamento

In una nota i deputati della commissione Bilancio del MoVimento 5 Stelle hanno annunciato di avere approvato «un emendamento che innalza l’assegno per le pensioni di invalidità da 285 a 516 euro».

«Un risultato importantissimo – hanno aggiunto i pentastellati – che risponde finalmente alle tante richieste che in questi anni erano giunte da chi è più in difficolta e che consente di rispondere in modo adeguato alle loro esigenze. L’hanno promesso per anni senza mai passare dalle parole ai fatti. Noi lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Ringraziamo anche tutta la maggioranza e il Governo per l’impegno profuso su questo provvedimento votato e firmato all’unanimità».

Esulta anche Fratelli d’Italia. Nicola Calandrini, senatore di FDI, ha detto: «L’approvazione dell’emendamento di Fdi a prima firma di Giorgia Meloni al Dl rilancio che prevede l’aumento delle pensioni d’invalidità è il segno tangibile di quanto la politica del nostro partito guardi con reale concretezza ai diritti e agli interessi delle fasce più deboli della popolazione. Un provvedimento che aspettava da tempo di prendere corpo e che dimostra quanto essere forza politica responsabile paghi anche stando sui banchi dell’opposizione».