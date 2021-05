L'indicazione di TvBlog

Venerdì scorso, 28 maggio, con l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, si è conclusa la stagione televisiva di Barbara D’Urso.

Nella prossima, però, la conduzione di Domenica Live potrebbe non andare alla 64enne napoletana. Infatti, si sta facendo con forza il nome di un cambio al timone, da affidare a Lorella Cuccarini.

L’indiscrezione è stata pubblicata da TVBlog che ha scritto: «L’attuale professoressa di ballo della scuola di Amici, Lorella Cuccarini, secondo le intenzioni di Mediaset, avrebbe tutte le carte in regola per presidiare il pomeriggio del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo Mediaset…».

Tale avvicendamento potrebbe avvenire già a settembre. Sempre TVBlog ha scritto: «Mediaset per il dopo Barbara D’Urso avrebbe pensato a Lorella Cuccarini, con la voglia e la consapevolezza di voler cambiar registro rispetto a ciò che è stato mandato in onda fino a questa stagione tv…».

Per Lorella Cuccarini, reduce dal talent show di Maria De Filippi in qualità di coach, se dovesse accettare quanto proposto da Mediaset, sarebbe un ritorno alla conduzione dei programmi della domenica, avendo già condotto in passato diverse edizioni di Buona Domenica e Domenica In, con un ottimo riscontro di audience.